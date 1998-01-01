سجدة النجاح تجمع صلاح وبوغبا في البريميرليغ

وكالات / سما /

واصل النجم الفرنسي بول بوغبا عروضه القوية, بعدما قاد مانشستر يونايتد إلى فوز جديد, أعاده إلى رباعي المقدمة في الدوري الإنجليزي.

وسجل بوغبا هدفين ليساهم بشكل واضح في فوز "الشياطين الحمر" على فولهام (3-0), ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين من "البريميرليغ".

ورفع النجم الفرنسي رصيده إلى 10 أهداف في الدوري خلال هذا الموسم، وهي أفضل حصيلة له خلال مشواره مع مانشستر يونايتد.

ولم يكتف بوغبا بخطف الأضواء بأدائه خلال المباراة، بل اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بعدما احتفل بالهدف بالسجود فوق أرضية الميدان.

وذكّرت لقطة بوغبا باحتفال محمد صلاح بأهدافه مع ليفربول، الذي بات علامة مسجلة باسمه في الملاعب العالمية.