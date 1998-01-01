الاعرج يثمن الدعم الياباني لقطاع الحكم المحلي

رام الله / سما /

استقبل وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، المدير الجديد لمكتب مؤسسة التعاون الياباني الدولي (جايكا) في فلسطين توشيا ابي.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة بمدينة البيرة، بحضور وكيل الوزارة محمد حسن جبارين، ومدير عام مجالس الخدمات المشتركة سليمان أبو مفرح، وطاقم من الوزارة، ووفد من جايكا.

وثمن الأعرج الدعم الياباني المقدم لقطاع الحكم المحلي بشكل عام، وخاصة الدعم المقدم لدعم قطاع النفايات الصلبة، من خلال العديد من البرامج والمشاريع، ومنها مشروع تحسين إدارة النفايات الصلبة في فلسطين، ومنحة الحكومة اليابانية لتوفير المعدات والآليات لصالح مجالس الخدمات المشتركة لتمكينها من تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أهمية هذا الدعم في تمكين الوزارة للنهوض بواقع قطاع النفايات الصلبة في فلسطين، والعمل وفقاً لما ورد في الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة التي صادق عليها مجلس الوزراء، والتي تنسجم مع ما جاء في أجندة السياسات الوطنية "المواطن أولا".

وأعرب الأعرج عن أمله في استمرار الدعم الياباني المقدم لقطاع الحكم المحلي بشكل عام، مشيراً إلى استعداد الوزارة لتقديم كافة التسهيلات والمساعدة لطواقم جايكا، واستمرار التنسيق المشترك بين الطرفين.

بدوره، عبر "ابي" عن سعادته بالعودة للعمل مجدداً في فلسطين، مشيداً بالتطور الهائل والملحوظ الذي شهده قطاع الحكم المحلي تحديداً، مؤكداً استعداده لاستمرار العمل المشترك مع قيادة وطواقم الوزارة من أجل تحقيق الاستفادة المرجوة من البرامج والمشاريع الممولة لصالح الحكم المحلي.