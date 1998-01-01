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شريهان تعود للمسرح بعد توقف دام أكثر من 30 عاما

الأحد 10 فبراير 2019 01:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
شريهان تعود للمسرح بعد توقف دام أكثر من 30 عاما



وكالات / سما /

أعلنت هيئة الترفية السعودية، عبر مقطع فيديو ترويجي، عودة الفنانة المصرية شريهان للمسرح، بعد توقف دام أكثر من 30 عاما.

وفي تغريدة لها على صفحتها الرسمية في “تويتر” قالت الهيئة السبت إن شريهان ستقدم في السعودية 6 عروض مسرحية مخصصة للعائلات.

وروجت الهيئة للعروض الفنية والمسرحية التي تستضيفها السعودية، خلال الفترة المقبلة، بعد توقيع المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، عددا من مذكرات التفاهم مع عدد كبير من الفنانين وشركات الإنتاج المصرية، التي من شأنها تدعيم القطاع الترفيهي في المملكة.

وتشمل قائمة الفنانين هاني شاكر، عمرو دياب، محمد حماقي، حكيم، أوكا وأرتيغا، حماده هلال، أحمد شيبه، عدوية، سعد الصغير، مصطفي حجاج، محمود الليثي، دياب، وعبد الباسط حمودة.

#السعودية #شريهان

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