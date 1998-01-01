  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

أصوات غريبة تصدر من خزانة فتاة تكشف عن مفاجأة صاعقة!

الأحد 10 فبراير 2019 01:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
أصوات غريبة تصدر من خزانة فتاة تكشف عن مفاجأة صاعقة!



وكالات / سما /

صعقت شابة أمريكية عندما عادت إلى منزلها ليلا ووجدت رجلا يرتدي ملابسها ويختبئ في خزانتها الشخصية.

وعندما عادت الشابة إلى منزلها في ولاية نورث كارولينا، بدأت تسمع أصواتا غريبة من غرفة النوم، لتتوصل بعد تمحيص إلى مصدرها النابع من خزانتها الخاصة.

بداية، اعتقدت الفتاة أن الأصوات صادرة عن راكون متسلل إلى خزانتها، وقبيل أن تهم بفتح الخزانة، سألت الشابة بصوت مرتفع: "من في الداخل؟"، ليجيبها إنسان ما، قائلا: "اسمي درو".

وبعد صدمتها بوجود شخص مجهول في خزانتها، حاولت الشابة التحدث إليه قبل أن تفتح الخزانة، لكي تتأكد من أنه لن يلحق أي أذى بها.

وعندما سألت الشابة الرجل الغريب فيما إذا كان ينوي فعل أمر شنيع بدخوله البيت، أجاب الرجل من داخل الخزانة، أنه لا ينوي إلحاق الأذى بها، لتهم بعدها الشابة بفتح الباب.

وأتت المفاجأة الثانية مع فتح باب الخزانة، إذ شاهدت الفتاة رجلا يرتدي ملابسها النسائية بالكامل، لتقوم بإرسال رسالة نصية إلى حبيبها، دون أن يلاحظ المتطفل ذلك.

وبعد مرور وقت قصير، غادر المتطفل المنزل هاربا، وقبضت عليه الشرطة لاحقا بالقرب من محطة وقود، بينما أكدت الشابة أن الرجل لم يلمسها أو يؤذها قط.

وأعلنت الشرطة لاحقا عن اسم الرجل، وهو أندرو كلايد سوفورد، في حين وجهت له تهما بجنحة الاقتحام والدخول غير الشرعي للمنزل.

كما رجحت الشابة أن يكون الرجل قد دخل منذ مدة واستقر في شقتها دون أن تشعر، حيث كانت تعثر على العديد من الأغراض والملابس المفقودة في كل يوم جديد.

#أصوات #فتاة

الأكثر قراءة اليوم

مرسوم رئاسي بشأن الشهيد الطفل حسن شلبي من خانيونس

التربية بغزة تعقب على نقل جثمان الشهيد شلبي إلى داخل مدرسة

والده وزوجته قتلاه .. كشف ملابسات جريمة قتل شاب برام الله

رسميا: الاحتلال يكشف هوية منفذ عملية قتل المجندة بالقدس ونتنياهو يشيد

الحمدلله يبعث برسالة الى حركة حماس وهذا مفادها...

الرجوب: مؤتمر وارسو ولد ميتا ويتحدث عن المصالحة والحكومة الجديدة

توصيات ثوري فتح باختتام دورته الخامسة وهذا ابرزها...

الأخبار الرئيسية

الرئيس

الرئيس يدعو الاتحاد الأفريقي لدعم عقد مؤتمر دولي للسلام ومراقبة الانتخابات الفلسطينية

معبر كرم ابو سالم

مصدر أمني: إجراءات وقائية على معبر "أبو سالم" عقب عملية خانيونس الفاشلة

العمادي ونائبه

هآرتس: قطر حولت 1.1 مليار دولار لغزة ومشاريع حساسة طرحت وفشلت

ارشيفية

صحيفة : مصر تقنع الفصائل الفلسطينية بتهدئة الموقف ميدانياً

499685N

مصرع شابين من غزة جراء غرق قارب مهاجرين بالجزائر كان متجها لأسبانيا