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تطبيقات شائعة تسجل نشاطات المستخدم "سرا" ودون إذن!

الأحد 10 فبراير 2019 12:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
تطبيقات شائعة تسجل نشاطات المستخدم "سرا" ودون إذن!



وكالات / سما /

انتشر تقرير جديد مثير للغضب يقول إن العديد من تطبيقات آيفون الشائعة في متجر آبل تسجل كل ما يفعله المستخدمون سرا على شاشة الهاتف، وغالبا ما يحدث ذلك دون علمهم.

وبعد سلسلة من عمليات الكشف المفاجئ عن كيفية التعامل مع البيانات الخاصة للمستخدمين، فإن ثقة الجمهور في شركات التكنولوجيا الكبرى قريبة من أدنى مستوياتها على الإطلاق.

ومع ذلك، يشير تقرير جديد نشره "TechCrunch"، إلى أن انعدام الثقة مبرر، وربما ينبغي أن يكون الناس أكثر حذرا بشأن ما يقومون بتحميله في هواتفهم.

ويزعم التحقيق أن التطبيقات لا تقوم بجمع البيانات الشخصية فقط، حيث يتيح برنامج سري إمكانية كشف كيفية استخدامها من قبل المستخدمين، بالإضافة إلى عرض البيانات الحساسة دون قصد في بعض الأحيان.

ومن بين الشركات المذكورة في التحقيق: "Air Canada" وإكسبيديا و"Hotels.com" والخطوط الجوية السنغافورية، وكذلك "Abercrombie & Fitch".

وتتضمن التطبيقات برنامج "إعادة تشغيل" من شركة تسمى "Glassbox"، يمكّن المطورين من تسجيل نشاطات الشاشة، لمعرفة كيفية استخدام التطبيقات. ما يعني أنه من المحتمل أن يتم تسجيل كل تفاعل أساس عبر لقطات الشاشة.

ومن المفترض أن يحمي البرنامج مجموعة البيانات الحساسة في هذه اللقطات، إلا أن تحقيقا أخيرا أجرته "AppAnalyst"، وجد أن تطبيق "Air Canada" لم يكن يعمل على نحو صحيح.

ووجدت "TechCrunch" أن بعض الشركات أرسلت لقطات الشاشة إلى "Glassbox"، بينما قامت شركات أخرى بإرسالها إلى خوادمها الخاصة.

ويتطلب متجر آبل للتطبيقات أن تكون هناك سياسة خصوصية، ولكن لا يُعرف أي من التطبيقات التي تم تحليلها بواسطة "TechCrunch"، تسجل نشاطات شاشة المستخدم.

وعلى الرغم من أن "Glassbox" لا يتطلب أي إذن خاص من آبل أو من المستخدم، إلا أنه لا توجد طريقة يمكن للمستخدم أن يعلم من خلالها ما يحصل.

#تطبيقات

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