ميسي تاسع أهم لاعب في تشكيلة برشلونة

يحتل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المركز التاسع في قائمة برشلونة من ناحية عدد الدقائق الملعوبة في مباريات الفريق خلال عام 2019.
ولعب برشلونة عشر مباريات في عام 2019 – خمس في الدوري الإسباني وخمس في كأس ملك إسبانيا – ، وحقق الفوز في ست مباريات ، بجانب تعادلين ، وهزيمتين.
وخلال تلك المباريات لعب ليونيل ميسي ثمان مباريات ، منهم ست مباريات في 90 دقيقة.
ونشرت صحيفة موندو ديبورتيفو المقربة من برشلونة قائمة تضم أكثر اللاعبين خوضاً للدقائق مع برشلونة خلال عام 2019.
وضمت القائمة التي تصدرها المدافع الإسباني جيرارد بيكيه كل من :
جيرارد بيكيه 720 دقيقة
إيفان راكيتيتش 705 دقيقة
لويس سواريز 684 دقيقة
فيليب كوتينيو 684 دقيقة
جوردي ألبا 668 دقيقة
كليمون لونجليه 649 دقيقة
أرثور ميلو 640 دقيقة
سيرجيو بوسكيتس 603 دقيقة
ليونيل ميسي 593 دقيقة
أرتورو فيدال 553 دقيقة