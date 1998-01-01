ميسي تاسع أهم لاعب في تشكيلة برشلونة

وكالات / سما /

يحتل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المركز التاسع في قائمة برشلونة من ناحية عدد الدقائق الملعوبة في مباريات الفريق خلال عام 2019.

ولعب برشلونة عشر مباريات في عام 2019 – خمس في الدوري الإسباني وخمس في كأس ملك إسبانيا – ، وحقق الفوز في ست مباريات ، بجانب تعادلين ، وهزيمتين.

وخلال تلك المباريات لعب ليونيل ميسي ثمان مباريات ، منهم ست مباريات في 90 دقيقة.

ونشرت صحيفة موندو ديبورتيفو المقربة من برشلونة قائمة تضم أكثر اللاعبين خوضاً للدقائق مع برشلونة خلال عام 2019.

وضمت القائمة التي تصدرها المدافع الإسباني جيرارد بيكيه كل من :

جيرارد بيكيه 720 دقيقة

إيفان راكيتيتش 705 دقيقة

لويس سواريز 684 دقيقة

فيليب كوتينيو 684 دقيقة

جوردي ألبا 668 دقيقة

كليمون لونجليه 649 دقيقة

أرثور ميلو 640 دقيقة

سيرجيو بوسكيتس 603 دقيقة

ليونيل ميسي 593 دقيقة

أرتورو فيدال 553 دقيقة