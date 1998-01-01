فلسطين يهزم شباب الزيتون ويصعد لللثانية

غزة / سما /

صعد فريق فلسطين لدوري الدرجة الثانية, عقب فوزه الثمين على شباب الزيتون (1-0), ضمن منافسات الأسبوع السابع والأخير من دوري الثالثة فرع "غزة والشمال".

ويدين فلسطين بانتصاره إلى أسامة النجار الذي سجل هدف المباراة الوحيد (35), ليرفع رصيده إلى 13 نقطة في الصدارة, ويتوقف رصيد شباب الزيتون عند 3 نقاط في المركز السابع والأخير, ليتم تجميده في الموسم المقبل.

وفي مباريات أخرى, سحق الشمس نظيره المغراقة (5-1), وتعادل اتحاد جباليا مع اليرموك (1-1).

وفي دوري الثانية فرع "الوسطى والجنوب", تفوق اتحاد دير البلح على العودة (3-1).