  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

فلسطين يهزم شباب الزيتون ويصعد لللثانية

الأحد 10 فبراير 2019 12:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين يهزم شباب الزيتون ويصعد لللثانية



غزة / سما /

صعد فريق فلسطين لدوري الدرجة الثانية, عقب فوزه الثمين على شباب الزيتون (1-0), ضمن منافسات الأسبوع السابع والأخير من دوري الثالثة فرع "غزة والشمال".

ويدين فلسطين بانتصاره إلى أسامة النجار الذي سجل هدف المباراة الوحيد (35), ليرفع رصيده إلى 13 نقطة في الصدارة, ويتوقف رصيد شباب الزيتون عند 3 نقاط في المركز السابع والأخير, ليتم تجميده في الموسم المقبل.

وفي مباريات أخرى, سحق الشمس نظيره المغراقة (5-1), وتعادل اتحاد جباليا مع اليرموك (1-1).

وفي دوري الثانية فرع "الوسطى والجنوب", تفوق اتحاد دير البلح على العودة (3-1).

#فلسطين #شباب الزيتون

الأكثر قراءة اليوم

مرسوم رئاسي بشأن الشهيد الطفل حسن شلبي من خانيونس

التربية بغزة تعقب على نقل جثمان الشهيد شلبي إلى داخل مدرسة

والده وزوجته قتلاه .. كشف ملابسات جريمة قتل شاب برام الله

رسميا: الاحتلال يكشف هوية منفذ عملية قتل المجندة بالقدس ونتنياهو يشيد

الحمدلله يبعث برسالة الى حركة حماس وهذا مفادها...

عسكري إسرائيلي: تفاهمات الهدوء مع حماس ستنتهي بشكل كامل في شهر أبريل

توصيات ثوري فتح باختتام دورته الخامسة وهذا ابرزها...

الأخبار الرئيسية

معبر كرم ابو سالم

مصدر أمني: إجراءات وقائية على معبر "أبو سالم" عقب عملية خانيونس الفاشلة

العمادي ونائبه

هآرتس: قطر حولت 1.1 مليار دولار لغزة ومشاريع حساسة طرحت وفشلت

20190210102437

قتيلان و33 اصابة بانقلاب حافلة مستوطنين في القدس

ارشيفية

صحيفة : مصر تقنع الفصائل الفلسطينية بتهدئة الموقف ميدانياً

499685N

مصرع شابين من غزة جراء غرق قارب مهاجرين بالجزائر كان متجها لأسبانيا