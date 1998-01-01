التربية تطلق برنامج شهادة كامبردج الدولية في التعليم والتعلم

رام الله / سما /

أطلقت وزارة التربية والتعليم العالي من خلال الإدارة العامة للإشراف والتأهيل التربوي، اليوم، بمقر المعهد الوطني للتدريب التربوي؛ برنامج شهادة كامبردج الدولية في التعليم والتعلم.

ويستهدف البرنامج في هذه المرحلة 100 معلم/ة من كافة مديريات التربية، لمختلف التخصصات؛ إذ سيحصل المتدربون شهادة التعليم من جامعة كامبردج البريطانية.

من جهته، تحدث الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والتطوير التربوي أ. عزام أبو بكر حول البرنامج وأهميته لوزارة التربية، كونه يأتي ضمن خطتها الاستراتيجية، مشيراً إلى أن موضوع التأهيل التربوي أصبح متطلباً أساسياً في تعيين المعلمين.

وأكد أبو بكر أن الوزارة ستقدم كل دعم ممكن لضمان نجاح البرنامج في مرحلته التجريبية هذه، وستفتح المجال للتوسع فيه ليشمل أعداداً إضافية من المعلمين، لافتاً إلى أن الوزارة تتطلع لترسيخ البرنامج في فلسطين ليتم اعتماده من هيئة الاعتماد والجودة، ومن خلال فريق وطني معتمد من كامبردج يتولى مهمة التنفيذ.

من جانبه، أكد مدير عام الإشراف والتأهيل التربوي أيوب عليان أهمية هذا البرنامج، وارتباطه بخطة الوزارة لتأهيل المعلمين، لافتاً أنه من جامعة عريقة مشهود لها في تأهيل المعلمين.

وحث عليان المعلمين على الانخراط بفاعلية في التدريب، وبذل كل جهد ممكن لاجتياز متطلبات الحصول على الشهادة، وأن الوزارة ستقدم كل دعم ممكن للمعلمين لضمان نجاح هذا البرنامج، والتوسع فيه ليشمل آلاف المعلمين، منوهاً إلى أهمية دور المعلمين المرشدين باعتبارهم معلمين خبيرين، في دعم ومساندة زملائهم لتنفيذ المهام المطلوبة منهم، واستكمال ملف الإنجاز المطلوب منهم للحصول على الشهادة.

من جهتها، رحبت القائم بأعمال مدير عام المعهد الوطني للتدريب التربوي د. صوفيا الريماوي بالحضور، معبرةً عن سعادتها لاحتضان المعهد فعاليات إطلاق هذا البرنامج النوعي.

بدوره، قدّم مدير التدريب في الإدارة العامة للإشراف مرعي الصوص شرحاً موجزاً عن البرنامج، موضحاً أنه يتكون من 120 ساعة تدريبة موزعة على 16 يوماً تدريبياً تنفذ أيام السبت، مبيناً متطلبات الحصول على الشهادة، ودور كل من مدير المدرسة والمعلم المرشد في هذا البرنامج.

وفي نهاية جلسة الافتتاح تم تقسيم المتدربين في خمس مجموعات، بحيث يتولى تدريب كل مجموعة مدربّين من فريق تم إعداده خصيصاً لهذا البرنامج.

يذكر أن هذا البرنامج ينفذ بالتعاون مع مؤسسة سنابل الخير الأردنية Smart ED))، التي يمثلها في فلسطين شركة المحترف للتدريب والاستشارات ممثلة بالدكتور محمد بشارات.