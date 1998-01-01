مستوطنون يهاجمون مدرسة فلسطينية شمالي الضفة

رام الله / سما /

هاجم مستوطنون يهود، الأحد، مدرسة فلسطينية بمحافظة نابلس شمالي الضفة الغربية.

وقال مازن شحادة، رئيس مجلس قروي بلدة عوريف، بمحافظة نابلس، إن مجموعة من المستوطنين هاجموا المدرسة، وشرعوا برشق الطلبة بالحجارة، بحماية من الجيش الإسرائيلي.

وأوضح أن مواجهات اندلعت بين الطلبة والمستوطنين تدخل على إثرها الجيش، مستخدما الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، مما أدى لوقوع عدد من الإصابات بحالات اختناق، تم معالجتها ميدانيا.

وأشار، إلى أنه تم اخلاء المدرسة من الطلبة، حفاظا على حياتهم.

وتتعرض بلدة عوريف لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين، حيث تقع على أراضيها مستوطنة “يتسهار”.