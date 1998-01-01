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حملة فلسطينية لحماية أهالي الخليل بعد طرد الاحتلال للمراقبين

الأحد 10 فبراير 2019 12:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
حملة فلسطينية لحماية أهالي الخليل بعد طرد الاحتلال للمراقبين



رام الله / سما /

أطلق نشطاء فلسطينيون الأحد، حملة لحماية سكان مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، من اعتداءات المستوطنين، بعد قرار الاحتلال رفض التجديد لبعثة التواجد الدولي (TIPH).


وارتدى عشرات النشطاء، خلال الفعالية التي انطلقت من حي "تل الرميدة" في الخليل القديمة، ملابس تحاكي بعثة التواجد الدولي، ورافقوا طلبة المدارس في البلدة.


وقال الناطق باسم تجمع شباب ضد الاستيطان في الخليل محمد زغير للأناضول، على هامش الفعالية، إن "الحملة تهدف لتوفير الحماية للسكان على مدار الساعة، خاصة طلاب المدارس"، مشيرا إلى أن السكان باتوا عرضة للقتل والاعتداءات اليومية من قبل المستوطنين والجيش الإسرائيلي في ظل غياب بعثة المراقبة الدولية.


وبيّن النشطاء أنهم سيعملون على مدار الساعة لتوثيق الانتهاكات بالصور والفيديو، وفضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي.

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