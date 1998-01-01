نتنياهو يتعهد : الاسبوع القادم سنخصم رواتب الاسرى من مقاصة السلطة

القدس المحتلة / سما /

تعهد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، ببدء تنفيذ القانون الذي أقر في الكنيست مؤخرا بشأن خصم الأموال التي تدفع لعوائل منفذي العمليات من أموال الضرائب التي يتم جمعها للسلطة الفلسطينية.

وأوضح نتنياهو في مستهل الجلسة الأسبوعية لحكومته، أن الأسبوع المقبل سيتم الانتهاء من الجدولة الخاصة بالأموال التي تصرف على عوائل منفذي العمليات بهدف بدء تنفيذها ليصبح القانون حيز التنفيذ.

وقال "سنبدأ بتنفيذ القانون، الأموال ستوضع جانبا، لا شك لدينا في ذلك". مشيرا إلى أن القرار اتخذ منذ فترة ولكن عملية قتل المستوطنة في القدس عجل بذلك.

وكانت السلطة الفلسطينية وجهت رسالة تهديد الى سلطات الاحتلال الاسرائيلي حال قامت باقتطاع مبالغ من المقاصة الفلسطينية .

ووفقا لـ"ريشت كان " ارسلت السلطة الفلسطينية رسالة رسمية إلى "إسرائيل" مفادها أنها ترفض الحصول على عائدات الضرائب بالكامل إذا اقتطعت "إسرائيل" منها الأموال المخصصة لرواتب الاسرى وأسر الشهداء .

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