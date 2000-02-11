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أسيران من جنين يدخلان أعواما جديدة في الأسر

الأحد 10 فبراير 2019 11:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

دخل أسيران من جنين، اليوم الأحد، أعواما جديدة في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور ، بأن الأسير عمر صبري قاسم عطاطرة من بلدة يعبد دخل عامه الـ20 والأخير، فيما دخل الأسير محمود يوسف نمر خطيب من الخلجان عامه الـ9، وهو محكوم مدى الحياة .

وأوضح سمور، أن عائلتي الأسيرين يعانون منذ سنوات طويلة من رحلة العذاب، وهم يتنقلون بين سجون الاحتلال الذي أصر بعدم وضعهما في معتقل قريب من مكان سكناهما بمحاذاة أراضي عام الـ48 .

واعتقل الأسير عطاطرة عام 11/2/2000، والذي كان يعاني من وصع صحي مترد، وحرم من وداع والدته التي توفيت وهو في الأسر .

#الاحتلال

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