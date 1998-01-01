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الاحتلال يمنع معلمات من الوصول إلى مدرسة "بيت إكسا" شمال القدس

الأحد 10 فبراير 2019 11:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، معلمات من دخول قرية بيت إكسا شمال القدس، للوصول إلى المدرسة.

وقال رئيس مجلس قروي بيت إكسا سعادة الخطيب ، إن قوات الاحتلال منعت 5 معلمات من دخول القرية، والوصول إلى مدرسة بيت إكسا الثانوية للبنات، ما أدى إلى تعطيل التدريس هناك.

واضاف ان المعلمات وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم العالي توجهن للتدريس في قرية بدو شمال المدينة، مشيرا الى أن سلطات الاحتلال تقوم بسلسلة من الاجراءات التعسفية بحق الشعب الفلسطيني، الأمر الذي يدلل على مدى العنصرية والعنجهية لديه.

#الاحتلال

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