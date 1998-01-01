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نادي الأسير: قوات الاحتلال تعتقل تسعة مواطنين من الضفة بينهم فتى

الأحد 10 فبراير 2019 11:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد تسعة مواطنين من الضفة بينهم فتى.

وقال نادي الأسير أن ثلاثة مواطنين جرى اعتقالهم من بلدتي تقوع والخضر في محافظة بيت لحم وهم: وائل مجاهد عيسى، ومراد سامي جبرين، ومحمد سليم أبو مفرح.

فيما جرى اعتقال لثلاثة مواطنين من بلدة العيسوية في القدس وهم: آدم مأمون أبو ريالة، وعلى أمجد عطية، وصالح غسان عبيد، كذلك جرى اعتقال لفتى وشاب من مخيم قلنديا، وذلك من أمام حاجز قلنديا العسكري وهما: محمد عوني أصلان (16 عاماً)، وعبد المالك حسن أبو لطيفة (19 عاماً).

يُضاف إلى المعتقلين المواطن لؤي يوسف الزريقية (23 عاماً) من بلدة قفين في طولكرم.

#نادي الأسير

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