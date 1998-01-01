توقعات بمعاقبة أليجري لديبالا في مباراة يوفنتوس اليوم

وكالات / سما /

أفادت صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية أن مدرب يوفنتوس ماكس أليجري يخطط إلى معاقبة باولو ديبالا في مواجهة ساسولو اليوم.

ويحل يوفنتوس ضيفاً ثقيلاً على ساسولو غداً الأحد على الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش ، في المباراة التي ستجمع الفريقين برسم الجولة 23 من الدوري الإيطالي.

وكان ديبالا قد ترك مقاعد البدلاء للذهاب مباشرة إلى غرفة خلع الملابس بعد استنفاذ أليجري لتغيراته، ولم ينتظر صافرة نهاية المباراة ضد بارما (3ـ3).

ومن المتوقع أن يترك أليجري ديبالا على مقاعد البدلاء مرة آخرى كعقاب على تصرفه في المباراة الأخيرة، على الرغم من تأكيده في المؤتمر الصحفي أن النجم الأرجنتيني قدم اعتذاره.

حيث قال: “اعتذر ديبالا ، كما كان متوقعًا من شاب ذكي مثله. لقد منحه النادي الكثير من المسؤولية مع القميص رقم 10. لقد فهم باولو الوضع ، لذلك أغلقت القضية “.

ويتوقع أن يبدأ أليجري بفيدريكو بيرنارديسكي بدلاً من ديبالا، إلى جانب كريستيانو رونالدو، وماندزوكيتش. في حين سيعتمد على ماتويدي، خضيرة، وبيانيتش في خط الوسط، وفي الخط الخلفي، تشيزني، روجاني، كاسيريس، أليكس ساندرو، ودي تشيليو.