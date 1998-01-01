بوجبا يتربع على عرش الدوري الإنجليزي

وكالات / سما /

يتصدر النجم الفرنسي بول بوجبا ، متوسط ميدان فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي ، قائمة أفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي خلال الأسابيع الأخيرة.

وانقلب شكل بول بوجبا كفريقه مانشستر يونايتد منذ تولي النرويجي أولي جونار سولشاير مهمة تدريب “الشياطين الحمر” خلفاً للبرتغالي جوزيه مورينيو.

ومنذ تولي أولي سولشاير تدريب مانشستر يونايتد لم يتمكن أي لاعب من لاعبي البريميرليج من المساهمة بالأهداف أكثر من بوجبا.

وساهم بوجبا خلال هذه الفترة بثلاثة عشر هدفاً ، وذلك بتسجيله ثمانية أهداف وصناعة خمسة أهداف لزملاءه.

وخلال هذه الفترة يعتبر بوجبا أكثر لاعب تسجيلاً للأهداف وصناعة لها ، وأكثر من سدد على المرمى وبالمراوغات أيضاً.

ويعتبر هذا الموسم الأفضل بالأرقام في مسيرة بوجبا من ناحية التسجيل ، حيث سجل أكثر من 10 أهداف في موسم واحد لأول مرة.

ووصل بوجبا لهذه الأرقام بفضل تسجيله هدفين اليوم في المباراة التي انتهت بفوز مانشستر يونايتد على فولهام بثلاثية نظيفة.