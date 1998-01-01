  1. الرئيسية
  2. الرياضة

أتلتيكو مدريد يوجّه رسالة قوية لحكم الفيديو بعد مباراة الريال

الأحد 10 فبراير 2019 11:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أتلتيكو مدريد يوجّه رسالة قوية لحكم الفيديو بعد مباراة الريال



وكالات / سما /

وجّه نادي أتلتيكو مدريد الإسباني رسالة قوية لقنية حكم الفيديو “الفار” بعد انتهاء مباراة الأتلتي أمام جاره ريال مدريد مساء أمس بالدوري الإسباني.

وكان فريق أتلتيكو مدريد قد استضاف جاره ريال مدريد على ملعب “واندا ميتروبوليتانو” مساء أمس السبت، في قمة مباريات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

ونجح فريق ريال مدريد في الفوز على مضيفه أتلتيكو مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليخطف الريال المركز الثاني من جاره الروخيبلانكوس.

وشهدت مباراة ديربي مدريد العديد من اللقطات الجدلية، بإلغاء هدف ألفارو موراتا في شباك ريال مدريد، وعدم احتساب ركلة جزاء للأتلتي ضد البرازيلي كاسيميرو.

وبعد انتهاء المباراة، نشرت صفحة أتلتيكو مدريد الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورة تبين الأخطاء التي وقعت فيها تقنية حكم الفيديو “الفار”، فالخطأ الأول كان احتساب ركلة جزاء للريال، وظهرت بأنها من خارج منطقة الجزاء، والثاني كان إلغاء هدف ألفارو موراتا، والثالث كان التغاضي عن احتساب ركلة جزاء للأتلتي ضد كاسيميرو.​

ونشرت صفحة أتلتيكو مدريد تلك الصورة، وعلقت عليها بوضع وجه تعبيري مستغرب، كنوع من أنواع السخرية على الأخطاء التي وقعت فيها تقنية حكم الفيديو.

#أتلتيكو مدريد

الأكثر قراءة اليوم

مرسوم رئاسي بشأن الشهيد الطفل حسن شلبي من خانيونس

التربية بغزة تعقب على نقل جثمان الشهيد شلبي إلى داخل مدرسة

والده وزوجته قتلاه .. كشف ملابسات جريمة قتل شاب برام الله

رسميا: الاحتلال يكشف هوية منفذ عملية قتل المجندة بالقدس ونتنياهو يشيد

الحمدلله يبعث برسالة الى حركة حماس وهذا مفادها...

عسكري إسرائيلي: تفاهمات الهدوء مع حماس ستنتهي بشكل كامل في شهر أبريل

توصيات ثوري فتح باختتام دورته الخامسة وهذا ابرزها...

الأخبار الرئيسية

العمادي ونائبه

هآرتس: قطر حولت 1.1 مليار دولار لغزة خلال 6 اعوام ومشاريع حساسة طرحت وفشلت

20190210102437

35 اصابة بينها 2 موت سريري بانقلاب حافلة مستوطنين في القدس

ارشيفية

صحيفة : مصر تقنع الفصائل الفلسطينية بتهدئة الموقف ميدانياً

499685N

مصرع شابين من غزة جراء غرق قارب مهاجرين بالجزائر كان متجها لأسبانيا

جبريل الرجوب

الرجوب: مؤتمر وارسو ولد ميتا ويتحدث عن المصالحة والحكومة الجديدة