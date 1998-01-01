أتلتيكو مدريد يوجّه رسالة قوية لحكم الفيديو بعد مباراة الريال

وكالات / سما /

وجّه نادي أتلتيكو مدريد الإسباني رسالة قوية لقنية حكم الفيديو “الفار” بعد انتهاء مباراة الأتلتي أمام جاره ريال مدريد مساء أمس بالدوري الإسباني.

وكان فريق أتلتيكو مدريد قد استضاف جاره ريال مدريد على ملعب “واندا ميتروبوليتانو” مساء أمس السبت، في قمة مباريات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

ونجح فريق ريال مدريد في الفوز على مضيفه أتلتيكو مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليخطف الريال المركز الثاني من جاره الروخيبلانكوس.

وشهدت مباراة ديربي مدريد العديد من اللقطات الجدلية، بإلغاء هدف ألفارو موراتا في شباك ريال مدريد، وعدم احتساب ركلة جزاء للأتلتي ضد البرازيلي كاسيميرو.

وبعد انتهاء المباراة، نشرت صفحة أتلتيكو مدريد الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورة تبين الأخطاء التي وقعت فيها تقنية حكم الفيديو “الفار”، فالخطأ الأول كان احتساب ركلة جزاء للريال، وظهرت بأنها من خارج منطقة الجزاء، والثاني كان إلغاء هدف ألفارو موراتا، والثالث كان التغاضي عن احتساب ركلة جزاء للأتلتي ضد كاسيميرو.​

ونشرت صفحة أتلتيكو مدريد تلك الصورة، وعلقت عليها بوضع وجه تعبيري مستغرب، كنوع من أنواع السخرية على الأخطاء التي وقعت فيها تقنية حكم الفيديو.