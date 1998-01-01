فيراتي متفائل قبل مواجهة مانشستر يونايتد

وكالات / سما /

رفع ماركو فيراتي، نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، راية التحدي في وجه مانشستر يونايتد، وذلك قبل اللقاء المرتقب بينهما، يوم الثلاثاء القادم، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال فيراتي في تصريحات أدلى بها لموقع الفريق الباريسي: “أشعر بسعادة غامرة عقب مشاركتي في مباراة بوردو والعودة للملاعب بعد غياب 3 أسابيع بسبب الإصابة، لقد لاحت لنا بعض الفرص في الشوط الأول وعانينا نسبياً في الشوط الثاني”.

وعن موقعة الشياطين الحمر يوم الثلاثاء، قال النجم الإيطالي: “كل لاعب يتطلع للمشاركة في مباراة مانشستر يونايتد، فهي مواجهة كبيرة”.

وتابع: “نثق في أنفسنا، وندرك أهمية اللقاء لنا، سان جيرمان يحتاج كل لاعبيه من أجل تحقيق الفوز، وسيكون لزاماً علينا الدفاع والهجوم ككتلة واحدة، وأثق أننا سنؤدي مباراة جيدة وقوية”.

وكان ماركو فيراتي قد عانى من الإصابة خلال الأسابيع القليلة الماضية، لكنه نجح في التعافي منها بسرعة الأمر الذي مكنه من الوصول إلى ذهاب ثمن نهائي الكأس ذات الأذنين، وهو في أفضل حالاته البدنية.