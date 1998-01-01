35 اصابة بينها 2 موت سريري بانقلاب حافلة مستوطنين في القدس

القدس المحتلة / سما /

اصيب اليوم الاحد 35 راكبا بجراح ما بين متوسطة وخطيرة بانقلاب حافلة اسرائيلية عند مستوطنة "موديعين" بين القدس ورام الله .

وقالت المصادر ان 2 من المصابين في حالة موت سريري، و3 خطيرة.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جرحى جراء حادث طرق على شارع رقم 443 قرب القدس، وعلى الفور هرعت الطواقم الطبية للمكان وقدمت الإسعافات الأولية لعشرات الجرحى، حيث وصفت جراء بعضهم بالخطيرة، وتم نقلهم على وجه السرعة إلى المستشفيات لاستكمال العلاج.

وأشارت التحقيقات الأولية، أن حافلة كان تقل مجموعة من المستوطنين انحرفت عن مسارها لأسباب لم تتضح بعد وانقلبت وسط الشارع، علما أن التحقيقات الأولية ترجح بأن الحافلة تزحلقت بسبب مياه الأمطار على الشارع.

يتبع..