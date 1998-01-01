فتح: تحريض المستوطنين على قتل الرئيس خطير

رام الله / سما /

حذرت حركة فتح من التحريض المتصاعد من قبل المستوطنين والإعلام الإسرائيلي على قتل الرئيس محمود عباس والفلسطينيين ، معتبرة ذلك نتيجة طبيعية لسياسة الكراهية والتحريض والقتل وتنفيذ سياسة الاراتهايد العنثري الذي تمارسه حكومة نتانياهو بحق الشعب الفلسطيني



وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح والمتحدث باسمها أسامه القواسمي ، إن حكومة الاحتلال الاسرائيليه هي التي تمول الإرهاب الحقيقي من خلال إصرارها على الاحتلال وبناء جدار الفصل العنصري ومنع حرية الحركة والاعدامات الميدانيه وهدم البيوت وعزل القرى والمدن وقتل الأطفال واعتقالهم ، وليس الرئيس محمود عباس الذي يدافع عن حقوق شعبنا وفقا للشرعية الدولية



وطالب القواسمي أبناء شعبنا البطل الى رصٌ الصفوف والتكاتف والتعاضد لمواجهة الأخطار المحدقه على كافة الصعد ، مشددا على أن قضية عائلات الأسرى والشهداء خط أحمر وليس محل للنقاش أو المساومة