  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فلسطين تترأس المؤتمر الاقتصادي والاجتماعي لمجموعة ال 77 والصين

الأحد 10 فبراير 2019 10:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين تترأس المؤتمر الاقتصادي والاجتماعي لمجموعة ال 77 والصين



رام الله / سما /

قال رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار – بكدار- وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح د. محمد اشتية، اليوم الأحد، ان فلسطين سوف تترأس المؤتمر الاقتصادي والاجتماعي لمجموعة ال 77 والصين في مقر الأمم المتحدة.

وأوضح اشتية الذي يحضر الاجتماع ممثلا عن الرئيس محمود عباس أن اجتماعا للجنة الوزارية في الدول الأعضاء يعقد على مدار يومين لتباحث سبل تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وأكد اشتية أن فلسطين ستعمل على تنفيذ المبادرات الهادفة الى تحقيق أهداف خطة التنمية 2030 وتعزيز التنمية التضامنية بين الدول الأعضاء من جهة والمجتمع الدولي من جهة أخرى.

ويتركز الاجتماع حول الشمولية الاقتصادية والاجتماعية وردم الهوة وعدم المساواة بين الدول وداخل الدول.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس تسلم منصب رئاسة المجموعة في ال 15 من يناير هذا العام

وتعدّ مجموعة الـ 77 + الصين، أكبر محفل تفاوضي باسم الدول النامية داخل أروقة منظمة الأمم المتحدة، يستهدف تعزيز المصالح الاقتصادية والتنموية ل 134 دولة.

الأكثر قراءة اليوم

مرسوم رئاسي بشأن الشهيد الطفل حسن شلبي من خانيونس

التربية بغزة تعقب على نقل جثمان الشهيد شلبي إلى داخل مدرسة

والده وزوجته قتلاه .. كشف ملابسات جريمة قتل شاب برام الله

رسميا: الاحتلال يكشف هوية منفذ عملية قتل المجندة بالقدس ونتنياهو يشيد

الحمدلله يبعث برسالة الى حركة حماس وهذا مفادها...

عسكري إسرائيلي: تفاهمات الهدوء مع حماس ستنتهي بشكل كامل في شهر أبريل

توصيات ثوري فتح باختتام دورته الخامسة وهذا ابرزها...

الأخبار الرئيسية

العمادي ونائبه

هآرتس: قطر حولت 1.1 مليار دولار لغزة خلال 6 اعوام ومشاريع حساسة طرحت وفشلت

20190210102437

35 اصابة بينها 2 موت سريري بانقلاب حافلة مستوطنين في القدس

ارشيفية

صحيفة : مصر تقنع الفصائل الفلسطينية بتهدئة الموقف ميدانياً

499685N

مصرع شابين من غزة جراء غرق قارب مهاجرين بالجزائر كان متجها لأسبانيا

جبريل الرجوب

الرجوب: مؤتمر وارسو ولد ميتا ويتحدث عن المصالحة والحكومة الجديدة