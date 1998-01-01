5 أسرى يدخلون أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال

رام الله / سما /

أفادت إذاعة "صوت الأسرى"، أن خمسة أسرى من الضفة الغربية وقطاع غزة يدخلون اليوم، أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال بينهم أسير محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة وهم :

الأسير سمير ياسر حسونة غيث ( 35 عامًا ) من مدينة القدس محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة بعد اعتقاله عام 2002، وأمضى 17 عامًا داخل سجون الاحتلال.

من مدينة رام الله، الأسير أسامة محمد جبريل عودة ( 42عامًا ) المحكوم بالسجن 26 عامًا بعد اعتقاله عام 2001، وأمضى 18 عامًا داخل سجون الاحتلال.

الأسير عمر صبري قاسم عطاطرة ( 40 عامًا ) من مدينة جنين المحكوم بالسجن 20 عامًا بعد اعتقاله عام 2000، وأمضى 19 عامًا داخل سجون الاحتلال.

الأسير شحادة نمر شحادة الجياوي ( 45 عامًا ) من مدينة الخليل المحكوم بالسجن 20 عامًا بعد اعتقاله عام 2005، وأمضى 14 عامًا داخل سجون الاحتلال.

الأسير أحمد رزق سليمان الزهار (38 عامًا ) من مدينة غزة محكوم بالسجن 20 عامًا بعد اعتقاله عام 2003، وأمضى 16 عامًا داخل سجون الاحتلال.