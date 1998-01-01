  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

5 أسرى يدخلون أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال

الأحد 10 فبراير 2019 10:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أفادت إذاعة "صوت الأسرى"، أن خمسة أسرى من الضفة الغربية وقطاع غزة يدخلون اليوم، أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال بينهم أسير محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة وهم :

الأسير سمير ياسر حسونة غيث ( 35 عامًا ) من مدينة القدس محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة بعد اعتقاله عام 2002، وأمضى 17 عامًا داخل سجون الاحتلال.

من مدينة رام الله، الأسير أسامة محمد جبريل عودة ( 42عامًا ) المحكوم بالسجن 26 عامًا بعد اعتقاله عام 2001، وأمضى 18 عامًا داخل سجون الاحتلال.

الأسير عمر صبري قاسم عطاطرة ( 40 عامًا ) من مدينة جنين المحكوم بالسجن 20 عامًا بعد اعتقاله عام 2000، وأمضى 19 عامًا داخل سجون الاحتلال.

الأسير شحادة نمر شحادة الجياوي  ( 45 عامًا ) من مدينة الخليل المحكوم بالسجن 20 عامًا بعد اعتقاله عام 2005، وأمضى 14 عامًا داخل سجون الاحتلال.

الأسير أحمد رزق سليمان الزهار (38 عامًا ) من مدينة غزة محكوم بالسجن 20 عامًا بعد اعتقاله عام 2003، وأمضى 16 عامًا داخل سجون الاحتلال.

#الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

مرسوم رئاسي بشأن الشهيد الطفل حسن شلبي من خانيونس

التربية بغزة تعقب على نقل جثمان الشهيد شلبي إلى داخل مدرسة

والده وزوجته قتلاه .. كشف ملابسات جريمة قتل شاب برام الله

رسميا: الاحتلال يكشف هوية منفذ عملية قتل المجندة بالقدس ونتنياهو يشيد

الحمدلله يبعث برسالة الى حركة حماس وهذا مفادها...

عسكري إسرائيلي: تفاهمات الهدوء مع حماس ستنتهي بشكل كامل في شهر أبريل

توصيات ثوري فتح باختتام دورته الخامسة وهذا ابرزها...

الأخبار الرئيسية

العمادي ونائبه

هآرتس: قطر حولت 1.1 مليار دولار لغزة خلال 6 اعوام ومشاريع حساسة طرحت وفشلت

20190210102437

35 اصابة بينها 2 موت سريري بانقلاب حافلة مستوطنين في القدس

ارشيفية

صحيفة : مصر تقنع الفصائل الفلسطينية بتهدئة الموقف ميدانياً

499685N

مصرع شابين من غزة جراء غرق قارب مهاجرين بالجزائر كان متجها لأسبانيا

جبريل الرجوب

الرجوب: مؤتمر وارسو ولد ميتا ويتحدث عن المصالحة والحكومة الجديدة