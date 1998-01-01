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الخليل: الاحتلال يستدعي 3 مواطنين ويأخذ مقاسات منزل أسير تمهيدا لهدمه

الأحد 10 فبراير 2019 09:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

استدعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 3 مواطنين، بينهم سيدة، وأخذت مقاسات منزل أسير تمهيدا لهدمه في مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وقالت مصادر أمنية ، إن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، وداهمت منازل المواطنين، وسلمت المسن محمد الجعبة (85 عاما)، وكامل يعقوب الجعبري، والمواطنة ميسر موسى حسن الهيموني بلاغات لمراجعة مخابراتها.

يذكر ان الهيموني هي والدة شهيد وأسير محكوم مؤبدين وآخر مبعد لـقطاع غزة.

كما داهمت منزل الأسير عرفات عطية سليمان ارفاعية (29 عاما) وأخذت قياساته؛ تمهيدا لهدمه، بحجة ضلوعه في مقتل إحدى المستوطنات بمدينة القدس المحتلة.

وفي سياق متصل، اعتدى مستوطنون بالشتم والضرب والهتافات العنصرية على فريق حماية طلاب المدارس في شارع الشهداء وسط الخليل "التابع لتجمع شباب ضد الاستيطان".

#الاحتلال

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