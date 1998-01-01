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قرار مفاجئ بإغلاق قناة القدس الفضائيّة

الأحد 10 فبراير 2019 08:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قرار مفاجئ بإغلاق قناة القدس الفضائيّة



رام الله / سما /

 قررت إدارة قناة القدس، أمس السبت، إغلاق القناة في بيروت وداخل فلسطين بسبب الأزمة المالية الحادة التي تعصف بها منذ نحو عام.

وأكد عدد من الصحافيين العاملين في القناة، بأنه تم إبلاغهم بقرار إغلاق القناة بفعل الأزمة المالية الحادة التي تمر بها. حيث أن رواتب الموظفين لم تصرف منذ أشهر وأصبحت مثقلة بالديون لشركات البث وغيرها، بحسب الصحافيين.

وشكّل قرار الإغلاق صدمةً عن متابعي القناة، التي تحظى برواج واسعٍ في أوساط الفلسطينيين والمهتمين بالقضيّة الفلسطينيّة، وأطلق مغردون وسم #إغلاق_قناة_القدس.

وبدأت قناة "القدس" بثّها في الأول من تشرين أول/نوفمبر 2008، وهي قناة مستقلة غير فصائليّة، أسسها عددٌ من الشخصيات الفلسطينية المغتربة.

وتفرد القناة مساحة كبيرة من برامجها للقدس المحتلة واللاجئين والأسرى وفلسطين والأرض والهوية والإنسان.

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