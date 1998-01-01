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مصرع شابين من غزة جراء غرق قارب مهاجرين بالجزائر كان متجها لأسبانيا

الأحد 10 فبراير 2019 08:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع شابين من غزة جراء غرق قارب مهاجرين بالجزائر كان متجها لأسبانيا



غزة / سما /

لقي شابان من قطاع غزة مصرعهما، يوم السبت، فيما انقذت فرق خفر السواحل عدد أخر خلال محاولتهم الهجرة نحو أسبانيا.

و لقي الشاب عبد الله محمد عبد الله المصري من خان يونس، مصرعه غرقاً في الجزائر، والذي كان مهاجراً إلى إسبانيا.

وأكدت عائلةُ المصري ببخانيونس غرق سفينة على السواحل الجزائرية كانت تقل مجموعة من أبنائها الذين خرجوا بحثاً عن حياة آمنة وتوفيرِ لقمةِ عيشٍ كريمة.

وأوضحت العائلة في بيان أنّ نجلها عبد الله محمد المصري كان مع خطيبته الجزائرية عندما تعرض مركب يقله مع اربعة من افراد عائلته للغرق ما ادى لوفاته في حين تمكن خفر السواحل الجزائري من انقاذ البقية.

كما ادى  حادث الغرق ادى ايضا لوفاة المواطن من قطاع غزة منير أبو شرخ 43 عام فيما تواصل السلطات الجزائرية البحث عن مفقودين.
 

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