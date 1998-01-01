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الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في مدن الضفة والقدس

الأحد 10 فبراير 2019 08:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في مدن الضفة والقدس



رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، حملة اعتقالات طالت عدداً من المواطنين، رافقها مداهمات وتسليم بلاغات لمراجعة مخابرات الاحتلال في مدن ومحافظات الضفة والقدس المحتلة .

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت، آدم مأمون أبو ريالة وعلي أمجد عطية وصالح غسان عبيد من بلدة العيسوية شمال شرق القدس.

كما اعتقلت القوات مجاهد وائل عيسى من بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وجرى اعتقال الأسير المحرر مراد سامي جبرين والأسير المحرر محمد سليم أبو مفرح من بلدة تقوع جنوب بيت لحم.

وداهمت قوات الاحتلال منزل الأسير عرفات إرفاعية في منطقة ضاحية البلدية بمدينة الخليل.

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