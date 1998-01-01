الاحتلال يطلق النار صوب 3 شبان شرق مدينة رفح جنوب القطاع

غزة / سما /

أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء يوم السبت، النار صوب ثلاثة شبان فلسطينيين، بذريعة اقترابهم من السياج الأمني الفاصل شرق قطاع غزة.

وذكر موقع "0404" العبري، أن قوة من الجيش الإسرائيلي أطلقت النار نحو 3 فلسطينيين، اقتربوا من السياج الفاصل على حدود قطاع غزة، لافتة إلى أنهم غادروا المكان بسرعة.

وأشار "0404" العبري، إلى أن الجيش الاسرائيلي يتحقق من احتمالية أن الشبان الفلسطينيين تمكنوا من زرع عبوة ناسفة في المكان.

وأفادت مصادر محلية، بان قوات الاحتلال اطلقت النار وقذيفة صوتية صوب مجموعة من الشبان اثناء اقترابهم من السياج الحدودي قرب موقع "صوفا" العسكري شرق رفح، كما اطلق الاحتلال قنابل انارة في سماء المنطقة الامر الذي تسبب في اندلاع حريق.

واوضحت المصادر ، ان سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر، توجهت لمنطقة الحدث شرق رفح ، و قوات الاحتلال اطلقت النار بجانب سيارة الاسعاف الامرالذي أدى إلى انسحاب سيارة الاسعاف وتراجعها من المكان.