الرئيس يصل العاصمة الأثيوبية للمشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي

أديس بابا /سما/

وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم السبت، إلى العاصمة الأثيوبية أديس بابا، وذلك للمشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي في دورتها الثانية والثلاثين التي تنعقد غدا الأحد وبعد غد الاثنين.

و ييلقي الرئيس عباس، خلال مشاركته كلمة هامة أمام القمة غدا، كما سيلتقي عددا من الرؤساء والمسؤولين على هامشها.

ويرافق الرئيس كل من: وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وقاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، إضافة إلى سفير فلسطين لدى أثيوبيا ومندوبها لدى الاتحاد الإفريقي نصري أبو جيش.

وتنعقد قمة الاتحاد الأفريقي هذا العام تحت شعار "اللاجئون والعائدون والنازحون داخليا.. نحو حلول دائمة للنزوح القسري في أفريقيا".

كما ستناقش القمة، آخر التطورات على صعيد أبرز بؤر النزاعات في أفريقيا، فضلا عن المساعي القارية الحثيثة لتسويتها وتعزيز أطر الدبلوماسية الوقائية بالقارة من خلال اتخاذ تدابير عملية لتطبيق مبادرة إسكات البنادق في أفريقيا بحلول عام 2020، وكذلك جهود إعادة إحياء السياسة الأفريقية لإعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، بالإضافة إلى أنشطة مكافحة الإرهاب والتطرف.

وستبحث القمة عددا من موضوعات التنمية المستدامة في إطار أجندة التنمية الأفريقية 2063، أبرزها مسألة التكامل والاندماج الإقليمي من خلال تطوير البنية التحتية القارية ومشروعات الربط القاري، بالإضافة إلى بعض الموضوعات ذات الصلة بالصحة والتعليم والابتكار وتوطين التكنولوجيا.