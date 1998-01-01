حماس تؤكد استعدادها لإجراء انتخابات شاملة تحت إشراف حكومة وحدة وطنية

بيروت / سما /

رحب حسام بدران عضو المكتب السياسي لحركة حماس، مساء اليوم السبت، بدعوة التجمع الديموقراطي لإجراء انتخابات شاملة في الأراضي الفلسطينية.

و أكد بدران، على استعداد حركته لإجراء انتخابات شاملة تحت إشراف حكومة وحدة وطنية يتم تشكيلها بالتوافق.

وشدد على موقف حركته الثابت في التمسك بالحوار الوطني الشامل وغير المشروط كمدخل لحل كل قضايا الخلاف، مجددا رفض "حماس" لسياسة التفرد بالقرار الوطني واحتكاره وإقصاء شركاء الوطن تحت أي مبرر. وفق قوله.

وجدد عضو المكتب السياسي لحماس، التأكيد على استعداد حركته للتعاون مع جميع الأطراف والقوى والفصائل الفلسطينية الساعية لحل الأزمات السياسية، وتجاوز حالة المراوحة في أداء المشروع الوطني.