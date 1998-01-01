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سفير الاحتلال بالامم المتحدة يطالب مجلس الامن بادانة مقتل مستوطنة

السبت 09 فبراير 2019 07:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
سفير الاحتلال بالامم المتحدة يطالب مجلس الامن بادانة مقتل مستوطنة



القدس المحتلة / سما /

طالب داني دانون السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة ، اليوم السبت، رئيس مجلس الأمن الدولي "ندونغ مبا" بالإدانة العامة لقتل المستوطنة أوري أنسباخر بالقدس المحتلة.

وقالت صحيفة معاريف العبرية، نقلا عن دانون قوله إن "صمت مجلس الأمن لن يساعد في الحرب على "الإرهاب"، ولكنه سيسمح لموجات الكراهية بالتصاعد دون حد.

وأضاف السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة: لقد قتلت فتاة في التاسعة عشرة من العمر بوحشية في "إسرائيل"، وإن مجلس الأمن لديه التزام أخلاقي للإعراب عن إدانة واضحة للقتل الهمجي والتصرف بحزم ضد ثقافة "الإرهاب" الفلسطينية.

#الامم المتحدة #مجلس الامن #ادانة #مقتل مستوطن #القدس #أوري أنسباخر

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