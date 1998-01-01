مصرع شاب من غزة جراء غرق قارب مهاجرين بالجزائر

وكالات

لقي الشاب عبد الله محمد عبد الله المصري من خان يونس، مصرعه غرقاً في الجزائر، والذي كان مهاجراً إلى إسبانيا.

و أعلنت قيادة خفر السواحل للمجموعة الإقليمية بوهران حالة الطوارئ القصوى بعد العثور على جثتين وإنقاذ 12 آخرين في عرض البحر على مستوى منطقة رأس الإبرة بإقليم أرزيو.

وحسب ما أفادت مصادر ، فإن عمليات البحث جارية للعثور على مفقودين آخرين ، حيث تشير المعطيات الأولية إلى فقدان أثر 18 مهاجرا غير شرعي بينهم أجانب .

وأكدت قيادة خفر السواحل، وفاة رعيتين أجنبيتين أحدها فلسطيني والآخر عراقي ، فيما تمّ تسجيل وجود ناجين من جنسيات فلسطينية وعراقية ويمنية .