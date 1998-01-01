  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مصرع شاب من غزة جراء غرق قارب مهاجرين بالجزائر

السبت 09 فبراير 2019 07:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع شاب من غزة جراء غرق قارب مهاجرين بالجزائر



وكالات

لقي الشاب عبد الله محمد عبد الله المصري من خان يونس، مصرعه غرقاً في الجزائر، والذي كان مهاجراً إلى إسبانيا.

و أعلنت قيادة خفر السواحل للمجموعة الإقليمية بوهران حالة الطوارئ القصوى بعد العثور على جثتين وإنقاذ 12 آخرين في عرض البحر على مستوى منطقة رأس الإبرة بإقليم أرزيو.

وحسب ما أفادت مصادر ، فإن عمليات البحث جارية للعثور على مفقودين آخرين ، حيث تشير المعطيات الأولية إلى فقدان أثر 18 مهاجرا غير شرعي بينهم أجانب .

وأكدت قيادة خفر السواحل، وفاة رعيتين أجنبيتين أحدها فلسطيني والآخر عراقي ، فيما تمّ تسجيل وجود ناجين من جنسيات فلسطينية وعراقية ويمنية .

الأكثر قراءة اليوم

تشاؤم يظلّل محادثات القاهرة.. الكشف عن تفاصيل الحوار بين الفصائل والمخابرات المصرية

الاجهزة الامنية الاسرائيلية تكشف عن تطورات مقتل مجندة في القدس

صحيفة: الرئيس يؤجل تشكيل الحكومة الجديدة بسبب رفض غالبية الفصائل المشاركة فيها

عضو بـ"كبار العلماء" السعودية يجيز زواج "المسيار" ويثير جدلا

الخارجية الاسرائيلية: الملك سلمان يرفض التطبيع مع تل ابيب وحسم امره برفض صفقة القرن

اسعار العملات مقابل الشيكل

ضاحي خلفان : لا أهلا ولا مرحبا بالسفارات الإسرائيلية في الخليج

الأخبار الرئيسية

رسميا: الاحتلال يكشف هوية منفذ عملية قتل المجندة بالقدس ونتنياهو يشيد

مقاطعة اسرائيل

نائبتان مسلمتان بالكونغرس تدعوان إلى مقاطعة إسرائيل وتدعمان مقاطعتها بشكل علني

الشهيد الطفل حسن شلبي

مرسوم رئاسي بشأن الشهيد الطفل حسن شلبي من خانيونس

ثوري فتح

توصيات ثوري فتح باختتام دورته الخامسة وهذا ابرزها...

عسكري إسرائيلي: تفاهمات الهدوء مع حماس ستنتهي بشكل كامل في شهر أبريل