موعد الاعلان عن المقبولين في منحة الطالب الجامعي

غزة / سما /

كشفت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير، عن قرب موعد الإعلان عن المقبولين بمنحة الطالب الجامعي للعام 2018 المقدمة من الرئيس محمود عباس ، والتي بلغ عددها 1200 منحة المخصص لقطاع غزة منها 400 منحة وبرعاية الدكتور أحمد ابو هولي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة شؤون اللاجئين.

ولفتت الدائرة إلى أن الذين تقدموا للتسحيل من الطلبة والطالبات للمنحة يقدروا بالآلاف لاختيار 400 منهم تنطبق عليهم الشروط والمعايير التي وضعتها الدائرة بالاتفاق مع اللجان الشعبية.

وقالت الدائرة أن الاعلان عن الأسماء الـ 400 الذين أجري عليهم السحب بالقرعة في مقرات اللجان الشعبية الثمانية وبحضور المخاتير والشخصيات الاعتبارية وممثلي الفصائل سيتم خلال يومين او ثلاثة على أبعد تقدير من خلال الموقع الإلكتروني للدائرة.

في السياق، أوضح عادل منصور مدير عام المخيمات في دائرة شؤون اللاجئين ، عن الانتهاء من عملية فرز منحة الطالب المقدمة من الرئيس وبرعاية الدكتور ابو هولي عضو اللجنة التنفيذية الذي كان مصرا أن يحصل الطلبة على المنحة وفقا لشروط ولضوابط ومن هم الأشد فقرا وطبقا لمعايير النزاهة والشفافية

ونوه منصور الى أنه تم توزيع المنحة البالغ عددها 400 بالعدل على المخيمات حسب نسبة عدد السكان وفي أجواء نالت إعجاب وتقدير من حضر القرعة في مقرات اللجان الثمانية وعلى من انطبقت عليهم الشروط والمعايير التي وضعتها الدائرة بالاتفاق مع اللجان الشعبية.

وأضاف: "يعلم الله اننا أوصلنا الأمانة إلى مستحقيها" مشيرا إلى أن أسماء الطلبة والطالبات الذين سجلوا للمنحة تم غربلتها وتدقيقها من خلال لجان مختصة ومن خلال برامج معينة بالاستعانة بمؤسسات ووزارات لتنقبتها ومطابقتها للمعايير وهذا ما ثم بالفعل بشهادة الجميع بأن هذه الآلية لم تكن متبعة في الماضي والتي كانت توزع بطريقة المحاصصة، ما كان يحدث بعض الثغرات والتجاوزات.

وقدم مدير عام المخيمات في دائرة شؤون اللاجئين، شكره للرئيس محمود عباس الذي قدم المنحة و للدكتور أحمد ابو هولي على تمسكه بمبدأ الشفافية والنزاهة في توزيعها والشكر للدائرة وللجان الشعبية التي أشرفت على عملية فرز الأسماء بكل جدارة وعلى دورهم في توصيل الأمانة إلى مستحقيها.