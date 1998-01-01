منظمات مجتمعية تونسية تحيي الذكرى الـ11 لرحيل جورج حبش

تونس /سما/

أحيا مركز "مسارات للدراسات الفلسفية والإنسانيات"، اليوم السبت، الذكرى الـ11 لرحيل القائد الوطني والقومي والأممي، مؤسس حركة القوميين العرب، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الحكيم جورج حبش ، وذلك بالشراكة مع عدد من منظمات المجتمع المدني التونسي.

وحضر الندوة ممثلو أحزاب ومنظمات مجتمع مدني وحركات تحرر عربية من: تونس، وفلسطين، وليبيا، ومالي، ولبنان.

وأكد هايل الفاهوم السفير الفلسطيني في تونس في كلمته ، خلال الندوة التي أقيمت بهذه المناسبة في العاصمة تونس بعنوان "إمكانيات إعادة بناء حركة التحرر العربية"، أن الراحل جورج حبش هو رمز من رموز الهوية الوطنية الفلسطينية، فهو ورفاقه شهداء الدرب والحرية أبو عمار، وأبو جهاد، وأبو إياد، وغيرهم، عملوا على تثبيت الهوية وتحديد بوصلة الصراع والمواجهة.

وشدد السفير الفاهوم، على أن محاولات ضرب الهوية الوطنية التي قامت بها عدة أطراف لم تنجح، بفضل صمود ودفاع قيادتنا الحكيمة وأبناء شعبنا عن حقوقهم المشروعة وحفاظا على الأرض والهوية .

بدوره،أكد عضو مجلس نواب الشعب التونسي، عضو مركزية التيار الشعبي التونسي محسن النابتي على مركزية القضية الفلسطينية التي يجب أن تكون بوصلة كل الأحرار ليس عربيا فقط، بل وعالميا.

وشدد بقية المتحدثين، خلال الندوة، مركزية القضية الفلسطينية وأنها بوصلة كل حر وشريف، وشددوا على أهمية دعم شعبنا الذي يقف في الصفوف الأولى دفاعا عن أمته، وليس فقط عن فلسطين.

وحضر الندوة ممثلو أحزاب ومنظمات مجتمع مدني وحركات تحرر عربية من: تونس، وفلسطين، وليبيا، ومالي، ولبنان.