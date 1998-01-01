  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الحكومة: مؤامرات تصفية القضية الفلسطينية تتمثل في ألاعيب تمرير صفقة القرن

السبت 09 فبراير 2019 05:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحكومة: مؤامرات تصفية القضية الفلسطينية تتمثل في ألاعيب تمرير صفقة القرن



رام الله / سما /

حذّر يوسف المحمود المتحدث الرسمي باسم حكومة تسيير الأعمال ، اليوم السبت، من أن أية خطوة لا تقرها منظمة التحرير الفلسطينية لا يعول عليها ولا قيمة لها، موضحا أن مؤامرات تصفية القضية الفلسطينية تتمثل اليوم في ألاعيب تمرير صفقة القرن وما يشبه ذلك.

وأكد المحمود في بيان صحفي،على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وأن أي محاولة لتجاوز هذا المفهوم أو المساس به من أي طرف، من شأنها أن تصب في صالح المخططات الاستعمارية الجديدة التي تستهدف القضية الفلسطينية ووطننا العربي ومصالح ومقدرات شعبنا وأمتنا.

وشدد المتحدث باسم الحكومة،  على  أن منظمة التحرير الفلسطينية هي عنوان شعبنا العربي الفلسطيني، وأن فلسطين والقدس عنوان نضال وكفاح شعبنا وأمتنا، وعنوان الكرامة والمجد العربي في مواجهة الاحتلال والمخططات الاستعمارية، وبالتالي فإن كافة أشكال وشبهات التطبيع هي خيانة للأمة العربية جمعاء كون فلسطين وعاصمتها القدس تمثل قضيتها المركزية الأولى.

#يوسف المحمود #الحكومة الفلسطينية #القضية الفلسطينية #صفقة القرن

الأكثر قراءة اليوم

مصر.. اعتقال فنانتين مشهورتين بعد انتشار فيديو إباحي لهما

تشاؤم يظلّل محادثات القاهرة.. الكشف عن تفاصيل الحوار بين الفصائل والمخابرات المصرية

امريكا تدعو مسؤولين فلسطينيين لاجتماع في بولندا وهذا ما سيتم بحثه..

جيش الاحتلال يطالب سكان الغلاف بدخول المنازل وإغلاق النوافذ لهذه الاسباب....

صحيفة: الرئيس يؤجل تشكيل الحكومة الجديدة بسبب رفض غالبية الفصائل المشاركة فيها

عضو بـ"كبار العلماء" السعودية يجيز زواج "المسيار" ويثير جدلا

الخارجية الاسرائيلية: الملك سلمان يرفض التطبيع مع تل ابيب وحسم امره برفض صفقة القرن

الأخبار الرئيسية

مقاطعة اسرائيل

نائبتان مسلمتان بالكونغرس تدعوان إلى مقاطعة إسرائيل وتدعمها بشكل علني

الشهيد الطفل حسن شلبي

مرسوم رئاسي بشأن الشهيد الطفل حسن شلبي من خانيونس

ثوري فتح

توصيات ثوري فتح باختتام دورته الخامسة وهذا ابرزها...

عسكري إسرائيلي: تفاهمات الهدوء مع حماس ستنتهي بشكل كامل في شهر أبريل

حماس- ارشيف

جنرال إسرائيلي : المعادلة القائمة أن حماس تبادر وإسرائيل ترد