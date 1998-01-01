الحكومة: مؤامرات تصفية القضية الفلسطينية تتمثل في ألاعيب تمرير صفقة القرن

رام الله / سما /

حذّر يوسف المحمود المتحدث الرسمي باسم حكومة تسيير الأعمال ، اليوم السبت، من أن أية خطوة لا تقرها منظمة التحرير الفلسطينية لا يعول عليها ولا قيمة لها، موضحا أن مؤامرات تصفية القضية الفلسطينية تتمثل اليوم في ألاعيب تمرير صفقة القرن وما يشبه ذلك.

وأكد المحمود في بيان صحفي،على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وأن أي محاولة لتجاوز هذا المفهوم أو المساس به من أي طرف، من شأنها أن تصب في صالح المخططات الاستعمارية الجديدة التي تستهدف القضية الفلسطينية ووطننا العربي ومصالح ومقدرات شعبنا وأمتنا.

وشدد المتحدث باسم الحكومة، على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي عنوان شعبنا العربي الفلسطيني، وأن فلسطين والقدس عنوان نضال وكفاح شعبنا وأمتنا، وعنوان الكرامة والمجد العربي في مواجهة الاحتلال والمخططات الاستعمارية، وبالتالي فإن كافة أشكال وشبهات التطبيع هي خيانة للأمة العربية جمعاء كون فلسطين وعاصمتها القدس تمثل قضيتها المركزية الأولى.