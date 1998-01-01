القوى برام الله تدعو لفعاليات كفاحية الجمعة

رام الله / سما /

دعت القوى الوطنية والاسلامية بمحافظة رام الله والبيرة، اليوم السبت، ابناء الشعب للمشاركة في الفعاليات الكفاحية، الجمعة المقبل في جبل الريسان والمغير وبلعين ونعلين ومواقع التماس مع الاحتلال ومستوطنيه.

وادانت القوى في بيانها ، الدعوات لعقد مؤتمر وارسو بهدف عرض اجزاء ما يسمى صفقة القرن والقفز عن الهيئات الشرعية للشعب، واعتبار كل من يحضر المؤتمر خارج عن الاجماع الوطني ولا يمثل الا نفسه.

وأكدت على التمسك بالحقوق الوطنية ورفض اي وساطة او جهود او افكار امريكية بسبب شراكتها الكاملة مع الاحتلال.

ودعت القوى، الى ازالة العقبات التي تعترض طريق المصالحة والعمل بخطوات جدية لانهاء لتطبيق الاتفاقات السابقة، واعادة بناء النظام السياسي، والتوافق على اجراء الانتخابات العامة في فترة زمنية متفق عليها والترحيب بالجهود الروسية للمساهمة في انهاء الانقسام، مؤكدة محورية الجهد المصري بهذا الخصوص.