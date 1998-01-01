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مرسوم رئاسي بشأن الشهيد الطفل حسن شلبي من خانيونس

السبت 09 فبراير 2019 04:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
مرسوم رئاسي بشأن الشهيد الطفل حسن شلبي من خانيونس



غزة / سما /

 أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، مرسوما رئاسيا بمقعد للشهيد الطفل حسن شلبي (١٤ عاما) شهيد العودة بغزة، بالمجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتسمية قاعة إجتماعات اللجنة المركزية لفتح بمقر المقاطعة برام الله بإسمه.

و سيتم منتصف الشهر الجاري ترتيب زيارة لوالد ووالدة الشهيد حسن شلبي لزيارة مقر المقاطعة برام الله للإجتماع بالرئيس عباس.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أمس عن استشهاد الطفل حسن إياد شلبي (14 عامًا)، جراء تعرضه لعيار ناري في القلب من قبل قناص إسرائيلي شرق خانيونس.

وانطلق جثمان تشييع الطفل شلبي من مجمع ناصر الطبي باتجاه منزل عائلته لإلقاء نظرة الوداع عليه، قبل أن يدفن بمقبرة الشهداء في خانيونس.

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