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أبو دياك يبحث مع وزيرة "التجارة الخارجية" الهولندية سبل التعاون

السبت 09 فبراير 2019 04:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو دياك يبحث مع وزيرة "التجارة الخارجية" الهولندية سبل التعاون



لاهاي /سما/

أجرى على ابو دياك وزير العدل، اليوم السبت، مباحثات مع وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندية سيغريد كاغ، حول سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم قطاع العدالة في فلسطين.

جاء ذلك خلال لقاء أبو دياك مع الوزيرة كاغ، في مقر الوزارة بمدينة لاهاي، بحضور سفيرة فلسطين في لاهاي روان سليمان.

وأعرب ابو دياك عن شكره للوزيرة كاغ، على دعوتها لحضور مؤتمر الوصول إلى العدالة الذي عقد في لاهاي، من أجل تحقيق "أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2015–2030".

وتناول الجانبان سبل التعاون المشترك بين البلدين، وآليات الدعم الهولندي المقدم لقطاع العدالة في فلسطين، حيث أشار أبو دياك إلى أهمية دور هولندا في هذا المجال، كونها من الدول التي ترأست مجموعة دعم وتمويل قطاع العدالة.

وأوضح أبو دياك أهمية ما يقوم به هذا القطاع ومؤسساته في تحقيق العدالة وتعزيز سيادة القانون ودعم استقلال وفعالية السلطة القضائية في فلسطين.

وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي هو المعيق الوحيد أمام تمكين المواطنين من الوصول إلى العدالة وأمام تجسيد سيادة القانون، وأنه لا يمكن تحقيق العدالة الجنائية دون محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه المتواصلة ودون توفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني.

من جانبها، ثمنت الوزيرة كاغ مشاركة فلسطين ممثلة بالوزير أبو دياك في هذا المؤتمر الدولي، مشيرة إلى أن هولندا حريصة على تطوير علاقات الشراكة مع فلسطين في هذا المجال، وملتزمة إزاء دعم قطاع العدالة في فلسطين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بمجال تعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة للجميع.

و  أوضحت السفيرة سليمان أهمية تكثيف التعاون وتعزيز دعم مملكة هولندا لفلسطين في المجالات المختلفة، مؤكدة أن فلسطين أصبحت دولة نموذجية في احترام حقوق الإنسان وتجسيد سيادة القانون، وما زالت بحاجة للدعم والمساندة حتى اكتمال بناء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، وفقا لقواعد الشرعية الدولية.

#ابو دياك #لاهاي #هولندا #فلسطين #وزير العدل

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