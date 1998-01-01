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التربية بغزة تعقب على نقل جثمان الشهيد شلبي إلى داخل مدرسة

السبت 09 فبراير 2019 04:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
التربية بغزة تعقب على نقل جثمان الشهيد شلبي إلى داخل مدرسة



غزة / سما /

عقبت وزارة التربية والتعليم بغزة، اليوم السبت، حول نقل جثمان الشهيد الطفل حسن شلبي إلى داخل مدرسة خلال تشييع جثمانه ظهر اليوم.

و أوضحت الوزارة في تصريح صحفي، أن نقل جثمان الشهيد شلبي إلى داخل مدرسة خلال التشييع اليوم حدث بشكل عفوي دون أي تنسيق مع مدير المدرسة أو مديرية التربية والتعليم.

واضافت: "إن ما حصل اليوم بخصوص جنازة الطالب حسن شلبي في مدينة حمد هو أن الجنازة كانت تمر من أمام المدرسة فاندفعت الجماهير عنوة إلى داخل المدرسة تحمل الجنازة، دون أي تنسيق أو طلب أو علم من مدير المدرسة أو مديرية التعليم خاصة وأن المدرسة ليست مدرسة الطالب الشهيد، حيث إن الشهيد كان يدرس في المدرسة المسائية وما حصل تم في الفترة الصباحية، وهي مدرسة أساسية دنيا فيها طلاب من الأول حتى الرابع".

وتابعت: "مدير المدرسة والمعلمون حاولوا إقناع الجماهير بعدم صوابية ما يتم، وأن ذلك يؤثر نفسيا على الطلاب، وبالكاد أقنعوهم بالخروج من المدرسة".

الجدير بالذكر أن  مشاهد الاطفال داخل المدرسة، وهم في وداع الطفل الشهيد شلبي، قد أثارت كثيرا من الانتقادات في مواقع التواصل الاجتماعي من جدوى عرض الجثمان أمام الطلبة الصغار وأثر ذلك على نفسياتهم، الامر الذي جعل الوزارة بغزة تصدر تعقيبها على الامر.

#وزارة التربية والتعليم #غزة #الشهيد شلبي #مدرسة #قطاع غزة

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