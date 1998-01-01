  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

كاظم الساهر يعلق على تغيير لقبه ويخاطب عشيرته

السبت 09 فبراير 2019 04:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
كاظم الساهر يعلق على تغيير لقبه ويخاطب عشيرته



وكالات

نشر الفنان العراقي كاظم الساهر، الجمعة، تسجيلا صوتيا وضّح فيه حيثيات تغيير لقبه، مشددا على انتمائه إلى "وادي الرافدين" رغم ذلك.


والخميس، وافقت وزارة الداخلية في بغداد على طلب تقدم به الفنان العراقي لتغيير لقبه في الأوراق الثبوتية من "السامرائي" إلى "الساهر".

وقال الساهر في التسجيل الصوتي الذي نشره عبر صفحته على "فيسبوك"، واطلعت عليه الأناضول: "في القيد العام، اسمي كاظم جبار إبراهيم السامرائي، وفي هوية الأحوال المدنية اسمي كاظم جبار إبراهيم فقط، وفي أوراقي الرسمية في الخارج اسمي كاظم جبار الساهر".

ولفت إلى أن "أي عدم تطابق في الأسماء يعني إشكالا كبيرا (..) ولنحو عام، توقفت معاملاتي الرسمية في الخارج بسبب عدم تطابق الأسماء".

وتابع: "ومع أني طلبت ورقة رسمية من السفارة العراقية تثبت بأن كاظم جبار إبراهيم هو نفسه كاظم جبار الساهر، إلا أن ذلك لم يكف".

وأكمل: "اتصلت بالمحامي وطلبت نصيحة قانونية، وكان الحلّ إضافة الساهر على كاظم جبار إبراهيم، فقط حبرا على الورق"، مشيرا إلى أنّ "لقب الساهر أحمله كنية للشهرة لأكثر من ثلاثين عاما".

وفي تأكيده على قوة انتمائه إلى منشئه ومسقط رأسه، قال الساهر: "لا أقصد أيّ إساءة ولا أنسى من أين أتيت؛ وادي حجر الموصل أو مدينة الحرية".

وأردف: "كنت وسأبقى كاظم جبار إبراهيم السامرائي باللقب والروح وأفتخر بعشيرتي وكل عشائر العراق".

وقدم الساهر اعتذاره "في حال تسبب هذا الموضوع بألم لأي شخص".

وولد الساهر في 12 سبتمبر/ أيلول 1957 بالموصل شمال العراق، ويعتبر من أشهر المطربين العرب، ويعرف عنه تلحينه لمعظم أغانيه بنفسه.

الأكثر قراءة اليوم

مصر.. اعتقال فنانتين مشهورتين بعد انتشار فيديو إباحي لهما

امريكا تدعو مسؤولين فلسطينيين لاجتماع في بولندا وهذا ما سيتم بحثه..

جيش الاحتلال يطالب سكان الغلاف بدخول المنازل وإغلاق النوافذ لهذه الاسباب....

الجهاد الاسلامي تهدد : لحظة الحساب لدماء الشهداء آتية مهما بلغت التضحيات

صحيفة: الرئيس يؤجل تشكيل الحكومة الجديدة بسبب رفض غالبية الفصائل المشاركة فيها

الخارجية الاسرائيلية: الملك سلمان يرفض التطبيع مع تل ابيب وحسم امره برفض صفقة القرن

رضوان: قطاع غزة أصبح "قنبلة موقوتة" و آيل للانفجار

الأخبار الرئيسية

ليبرمان

ليبرمان يطالب بفرض قانون عقوبة إعدام الأسرى الفلسطينيين

ثوري فتح

توصيات ثوري فتح باختتام دورته الخامسة وهذا ابرزها...

عسكري إسرائيلي: تفاهمات الهدوء مع حماس ستنتهي بشكل كامل في شهر أبريل

حماس- ارشيف

جنرال إسرائيلي : المعادلة القائمة أن حماس تبادر وإسرائيل ترد

وفد حماس في القاهرة

تشاؤم يظلّل محادثات القاهرة.. الكشف عن تفاصيل الحوار بين الفصائل والمخابرات المصرية