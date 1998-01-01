ليفني: إذا ترك نتنياهو منصبه سيذهب للسجن

القدس المحتلة / سما /

اتهمت زعيم المعارضة الإسرائيلية السابقة ورئيسة حزب "هتنوعا" تسيبي ليفني رئيس الوزراء الإسرائيلي باغتنام كرسي السلطة لكي لا يذهب إلى السجن.

وقالت ليفني خلال حدث ثقافي في نتانيا اليوم السبت: "نتنياهو سيبقى محافظاً على السلطة، لاعتقاده أن مغادرته لكرسي رئاسة الحكومة سيكون إلى السجن".

وأشارت إلى أن بقاء نتنياهو في السلطة سيعطيه أماناً، ومع ذلك لا يمكن أن يكون أحد شريكاً له.

بدوره قال بنيامين نتنياهو في تصريحات له، "لن أستقيل في حال استدعاني المدعي العام للإدلاء بشهادتي قبل الانتخابات".