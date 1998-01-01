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ليبرمان يطالب بفرض قانون عقوبة إعدام الأسرى الفلسطينيين

السبت 09 فبراير 2019 04:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليبرمان يطالب بفرض قانون عقوبة إعدام الأسرى الفلسطينيين



القدس المحتلة / سما /

طالب أفيغدور ليبرمان وزير الحرب الاسبق، و زعيم حزب "إسرائيل بيتنا،  اليوم السبت، بفرض قانون عقوبة الإعدام ضد الأسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية.

و جاءت تصريحات ليبرمان في أعقاب اعتقال الجيش الإسرائيلي لشاب فلسطيني ليلة أمس في رام الله ويقطن في مدينة الخليل بادعاء قتله للمستوطنة أوري أنسباخر قبل يومين في القدس والتي تم العثور على جثمانها في أحراش غرب القدس.

وقال ليبرمان في تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر، إنه "من غير المعقول أن تقتل فتاة في التاسعة عشرة من عمرها على خلفية قومية وسيعيش القاتل لسنوات عديدة في السجن الإسرائيلي".

وأضاف وزير الحرب الأسبق،  "يجب علينا تغيير هذا الواقع... يجب فرض قانون عقوبة الإعدام".

#ليبرمان #الاسرى #اعدام الاسرى #سجون الاحتلال #الاحتلال الاسرائيلي

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