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مانشستر يونايتد يستعد للتعاقد مع البرازيلي نيمار

السبت 09 فبراير 2019 02:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
مانشستر يونايتد يستعد للتعاقد مع البرازيلي نيمار



وكالات / سما /

كشفت تقارير صحفية بريطانية اليوم السبت عن محاولات جدية سيقوم بها مانشستر يونايتد الإنجليزي في سوق الانتقالات الصيفية القادمة للتعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا.

ويتعافى مهاجم باريس سان جيرمان في الوقت الراهن من إصابة تعرض لها في مشط القدم اليمنى ، وهو ما سيمنعه من المشاركة في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر يونايتد.

وقالت صحيفة “ديلي ريكورد” البريطانية أن فريق الشياطين الحمر على استعداد للقيام باستثمار ضخم جداً في الصيف المقبل للحصول على خدمات المهاجم البرازيلي الذي ارتبط بالعودة إلى برشلونة.

وأشارت هذه المصادر أن مسؤولي نادي مانشستر يونايتد على علم برغبة نيمار في الرحيل عن الدوري الفرنسي في نهاية الموسم الجاري ، ولهذا فقد وضعوا كافة طاقاتهم المالية والفنية بهدف التوقيع معه.

وعلى الرغم من أن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة قد أوضح هذا الأسبوع أنه لا توجد أي اتصالات سواء مع نيمار أو والده ، إلا أن النجم البرازيلي لم يخف نيته في العودة مرة أخرى إلى ملعب كامب نو.

#مانشستر يونايتد #نيمار

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