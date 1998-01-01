بلدية غزة تواصل معالجة آثار المنخفض وتدعو لإتباع الإرشادات

غزة / سما /

واصلت لجنة الطوارئ في بلدية غزة جهودها في معالجة آثار المنخفض الجوي الذي تعرضت له المدينة منذ منتصف ليلة أمس وحتى ساعات صباح اليوم، حيث عالجت طواقم اللجنة نحو 120 إشارة طفح صرف صحي، وتم سحب 23 نقلة من المياه المتجمعة في الشوارع بسيارات " الجيتر " الخاصة بشفط المياه .

وأفاد مدير عام المياه والصرف الصحي في البلدية م. رمزي أهل أن طواقم اللجنة عملت طيلة ليلة أمس وصباح اليوم على تصريف مياه الأمطار وتفقد المصارف والـتأكد من جهوزيتها لاستقبال المياه خصوصا في المناطق المنخفضة والتي تتجمع حولها مياه الأمطار .

وأوضح أن أبرز المناطق التي تركزت عليها جهود طواقم اللجنة هي: الشوارع المتفرعة من شارع الصحابة بحي الدرج، ومحيط بركة عسقولة بحي الزيتون، وتقاطع صلاح الدين مع شارع الشعف، ومنطقة الحدبة جنوب المدينة، ومناطق أخرى في المدينة .

وبين أهل أن كمية الأمطار التي هطلت على المدينة خلال الفترة المذكورة بلغت نحو 28 مليمتر لتبلغ النسبة الكلية منذ بدء الموسم نحو 300 مليمتر وهي تعادل نسبة 80 % من المعدل السنوي لهطول الأمطار .

ودعا أهل المواطنين في المدينة لإتباع الإرشادات المعلنة والتي نشرته البلدية منذ بدء موسم الشتاء وتساقط مياه الأمطار والتي تتضمن عدم إلقاء النفايات في الشوارع أو سيول مياه الأمطار حتى لاتنجرف معها وتتسبب في انسداد مصارف المياه، وعدم فتح أغطية مناهل الصرف الصحي حتى لاتدخل إليها مياه الأمطار وتتسبب في طفحها لاسيما في المناطق المنخفضة .

وكانت بلدية غزة قد دعت المواطنين في المدينة للتواصل معها وتقديم الشكاوي ومنها شكاوي المنخفض الجوي والصرف الصحي على الرقم 115 وبوابات التواصل الأخرى ومنها: صفحة البلدية على الفيس بوك، وموقعها على الإنترنت، وتطبيق بلدية غزة على الهواتف الذكية، وتطبيق الواتس آب على الرقم 00970599815600 .