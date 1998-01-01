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وفاة 57 شخصا تسمموا بمشروبات كحولية في الهند!

السبت 09 فبراير 2019 02:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة 57 شخصا تسمموا بمشروبات كحولية في الهند!



وكالات / سما /

تضاعفت حصيلة الوفيات الناتجة عن احتساء مشروبات كحولية مصنعة بشكل غير مشروع شمالي الهند اليوم السبت، فيما أطلقت السلطات حملة إجراءات صارمة وجرى فصل رجال شرطة ومسؤولين.

وتوفى 57 شخصا على الأقل بعد احتساء الشراب المسمم، الذي يشتبه أنه موضوع عليه كمية صغيرة من المنثول.

وكانت حصيلة الوفيات أمس الجمعة 28 شخصا. وتناول الضحايا، وكلهم قرويون في مقاطعات متجاورة بولايتي أوتار براديش وأوتاراخند أمس الأول الخميس، الشراب الفاسد .

وألقت الشرطة، التي تعمل على فرضية أن الكحول ربما جاء من نفس المصدر، القبض على 30 شخصا،الكثير منهم تجار خمور ،وضبطت مئات اللترات من الشراب الفاسد.

وفصلت الشرطة أكثر من 30 مسؤولا من بينهم عشرة رجال شرطة، بناء على اتهامات بالإهمال أو بالتآمر في التجارة غير الشرعية. وقال مسؤول إداري رفيع المستوى في مقاطعة ساهارانبور لوكالة الأنباء الألمانية اليوم السبت ، إن 20 شخصا آخر لقوا حتفهم في المقاطعة الواقعة بأوتار براديش لترتفع الحصيلة هناك إلى 36 شخصا.

وأضاف أن 22 شخصا دخلوا المستشفيات ولكن حالتهم مستقرة.

وقال رئيس شرطة جانميجاي خاندوري في مقاطعة هاريدوار بولاية أوتاراخن،د إن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 21 من 12 شخصا أمس الجمعة.

ويتوفى متوسط ألف شخص، معظمهم من القطاعات الأكثر فقرا في الهند سنويا بعد تناول مشروبات كحولية مصنعة بطريقة غير مشروعة، طبقا للمكتب الوطني للسجلات الجنائية.

#الهند

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