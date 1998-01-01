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لماذا قال راغب علامة لمحمد عساف "برافو برافو"؟

السبت 09 فبراير 2019 01:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
لماذا قال راغب علامة لمحمد عساف "برافو برافو"؟



وكالات / سما /

احيا السوبر ستار راغب علامة والفنان محمد عساف، الجمعة، سهرة غنائية على مسرح المجاز في الشارقة.

وفاجأ علامة الجمهور الذي تراقص على أنغام أغانيه، عند غنائه لأغنيته الشهيرة "ياريت فيا خبيها"، دعوته للفنان الشاب محمد عساف ليشاركه الغناء في "دويو"، ليشارك الجمهور بحماسة وتصفيق عمت مدرجات مسرح المجاز.

الفيديو تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي، وأشاد المغردون بالديو بين راغب وعساف.

وشكر عساف راغب علامة، على هذه الدعوة ليقول له راغب على طريقته "برافو برافو برافو"، في إعادة لما كان راغب علامة يقوله في برنامج "آرب إيدول" الشهير عندما كان ضمن لجنة التحكيم وكان محمد عساف من المشتركين قبل أن يحصد اللقب.

#راغب علامة #محمد عساف

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