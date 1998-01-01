5 أسرى من الضفة وغزة يدخلون أعوامًا جديدة

غزة / سما /

يدخل اليوم 9 فبراير خمسة أسرى من الضفة الغربية المحتلّة وقطاع غزة أعوامًا جديدة من الأسر في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بينهم أربعة محكومون بالسجن المؤبد، حسبما أفادت إذاعة "صوت الأسرى".

وأوضحت الإذاعة أن الأسرى الخمسة هم:

- الأسيرة ملك سلمان (19 عامًا)، من بيت صفافا بالقدس المحتلّة، المحكومة بالسجن 10 أعوام ومعتقلة منذ عام 2016، وأمضت ثلاثة أعوام في سجون الاحتلال.

- الأسير أحمد محمد زهدي مرشود (35 عامًا)، من مدينة نابلس، المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2006، وأمضى 13 عامًا في سجون الاحتلال.

- الأسير محمد نعيم سلمان قواسمة، من مدينة الخليل، المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2008، وأمضى 11 عامًا في السجون.

- الأسير خالد محمد الطبش، من مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، المحكوم بالسجن المؤبد بالإضافة إلى 15 عامًا ومعتقل منذ عام 2001، وأمضى 18 عامًا في السجون.

- الأسير طارق خالد محمد البطش، من المعسكر الغربي، المحكوم بالسجن المؤبد ومعتقل منذ عام 2001، وأمضى 18 عامًا في السجون.