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غزة تشيّع شهيديها اشتيوي و شلبي

السبت 09 فبراير 2019 01:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة تشيّع شهيديها اشتيوي و شلبي



غزة / سما /

شيعت جماهير قطاع غزة بعد ظهر اليوم شهيدين هما الفتى حمزة اشتيوي والطفل حسن شلبي، واللذان ارتقيا برصاص الاحتلال الإسرائيلي أمس الجمعة خلال مشاركتهم بفعاليات جمعة "لن نساوم على كسر الحصار" ضمن مسيرات العودة وكسر الحصار شرقي قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أمس عن استشهاد الطفل حسن إياد شلبي (14 عامًا)، جراء تعرضه لعيار ناري في الصدر من قبل قناص إسرائيلي شرق خانيونس، والشهيد حمزة محمد اشتيوي (18 عامًا) برصاصة في الرقبة شرق مدينة غزة.

وانطلق جثمان تشييع الطفل شلبي من مجمع ناصر الطبي باتجاه منزل عائلته لإلقاء نظرة الوداع عليه، قبل أن يدفن بمقبرة الشهداء في خانيونس، فيما انطلق جثمان تشييع اشتيوي من مستشفى الشفاء باتجاه منزل عائلته في حي الزيتون جنوب مدينة غزة، قبل أن يدفن في مقبرة الشهداء شرق غزة.

ورفع المشيعون في جنازات الشهداء العلم الفلسطيني ورايات الفصائل المختلفة، وسط ترديد شعارات تطالب غرفة العمليات المشتركة للمقاومة بالتحرك للرد على جرائم الاحتلال بحق المدنيين العزل.

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