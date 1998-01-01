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بالاسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الأحد

السبت 09 فبراير 2019 01:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالاسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الأحد



غزة / سما /

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة السبت، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري بين مصر وقطاع غزة غدًا الأحد.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن السفر غدًا سيكون للمتبقي من الحافلة الخامسة والحافلتان السادسة والسابعة من كشف (2/6).

ودعت المسافرين المعنيين بضرورة التزامهم بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها، والتواجد غدًا الساعة 06:30 صباحاً في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر.

ونوّهت "الداخلية" إلى ضرورة اصطحاب بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وضرورة إحضار "حجة عدم ممانعة" من آبائهم أو وكلائهم للأبناء المرافقين مع أمّهاتهم.

رابط كشف (2/6): اضغط هنا

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