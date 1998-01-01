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البصل ينظف ويجدد خلايا الدماغ

السبت 09 فبراير 2019 12:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
البصل ينظف ويجدد خلايا الدماغ



وكالات / سما /

أثبت العلماء أن تناول البصل بانتظام يؤدي الى تطور الملكة الفكرية لدى الإنسان فهو ينظف خلايا الدماغ ويجددها، ما يؤدي الى تحسن الذاكرة وإلى تغييرات عاطفية ايجابية.

عرفت فوائد البصل منذ القدم، حيث يدخل في تركيبه مختلف الفيتامينات والمعادن المفيدة. لذلك فهو من الخضار الأساسية في غذاء الإنسان، يساعد على التخلص من أمراض عديدة ويقوي المناعة.

درس الخبراء الفرنسيون واليابانيون بالتفصيل خواص البصل واكتشفوا، أنه إضافة الى أنه يقاوم الأحياء الدقيقة المسببة للأمراض، فهو يجدد خلايا الدماغ ويقاوم سرطان الثدي.

تدخل في تركيب البصل مركبات كبريتية، تجدد عند وصولها الى الدم نشاط الدماغ من خلال تأثيرها على مناطق معينة فيه، وهذا التأثير يؤدي الى تحسين الذاكرة وظهور مزاج ايجابي لدى الإنسان.

ويؤكد العلماء على أن ثلثي المواد المفيدة في البصل تبقى بعد معالجته حراريا، تحتوي أوراق البصل الخضراء على فيتامين C وبروتينات وسكريات. أما المركبات الكبريتية والزيوت الطيارة ومادة البكتين واليود والحوامض العضوية الموجودة فيه فتعطيه طعمه الحاد ورائحته الخاصة.

#البصل #الدماغ

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