مجدلاني: الوفد الامريكي الزائر يحاول تسويق سياسة منتهية الصلاحية

رام الله / سما /

قال الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د. احمد مجدلاني إن زيارة جاريد كوشنير مستشار الرئيس الامريكي دونالد ترامب، وجيسون جرينبلات، الشرق الأوسط نهاية شباط الجاري لدفع "صفقة القرن" في زيارة تستغرق اسبوعا لخمس دول عربية لمناقشة الجانب الاقتصادي للخطة المزعومة بمثابة علاقات عامة واعلام، تضليل للرأي العام العالمي، ومحاولة لتسويق بضاعة سياسية منتهية الصلاحية.

وتابع مجدلاني ادارة ترامب اعلنت وبشكل واضح لا لبس فيه أنها فخورة بدعمها لإسرائيل رافضة وجود حاجة لتحقيق تكافؤ بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، إن البيت الأبيض غير معني في أن يكون “وسيطا نزيها” في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وهذا يعني انتهاء دورها .

واضاف مجدلاني ما سينقله ويتحدث به كوشنير وجرينبلات هي افكار نتنياهو ولرؤيته القائمة على المزيد من الاستيطان، وتحسين ما بات يعرف بالوضع الاقتصادي، والمطلوب فعليا هو انهاء الاحتلال وليس تحسين الظروف المعيشية تحت الاحتلال.

واوضح أن انعقاد مؤتمر وارسوا لأمن الشرق الأوسط هو ايضا دليل على عدم وجود الملف الفلسطيني على اولويات ادارة ترامب، مجددا رفض ذلك المؤتمر الذي يناقش قضية امن الشرق الاوسط بغياب الاطراف المعنية حيث أن امن دولة فلسطين يتعرض بشكل يومي لانتهاكات وارهاب الاحتلال المنظم ، ولن نفوض احدا بالحديث باسم دولة فلسطين.

ودعا الدول الخمس العربية إلى طرح حل الدولتين ووقف كافة الاجراءات التي اتخذتها ادارة ترامب ضد الشعب الفلسطيني، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية، والتخلي عن دعم وتبني الرؤية الاسرائيلية، والعمل على انهاء الاحتلال، والايفاء بما التزمت به الادارات الامريكية السابقة حول الاستيطان، فهذا هو طريق السلام والامن واضح بالتمسك بحل الدولتين وبمبادرة السلام العربية أيضا.